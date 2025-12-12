Mercedes- und Ford-Modelle: Das können die neuen Streifenwagen der NRW-Polizei

Düsseldorf - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bekommt ab diesem Monat neue Streifenwagen.

Die neuen Streifenwagen der NRW-Polizei verfügen über Touchscreens, mit denen etwa Sirene und Blaulicht bedient werden können. © -/Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW/dpa

Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) will zunächst 150 Fahrzeuge des Modells Mercedes-Benz Vito sowie 150 Ford Tourneo Custom an die Dienststellen ausliefern.

Der Vito ist - in einer älteren Version - bereits Teil des Fuhrparks. Der Ford Tourneo Custom ist ganz neu als Streifenwagen unterwegs.

Von Ford wird bisher der "S-Max" als Streifenwagen genutzt, aber das Modell wird nicht mehr hergestellt. In einem Ausschreibungsverfahren setzten sich der "Vito" und der "Tourneo Custom" durch. Im nächsten Jahr ist die Auslieferung weiterer 500 Fahrzeuge geplant.

"Beide Fahrzeugmodelle warten mit einigen technischen Neuerungen für die nordrhein-westfälischen Einsatzkräfte auf", so ein Sprecher des LZPD.

"Beide Autos verfügen beispielsweise über große Touchscreens, mit denen nun auch das Blaulicht, die Sirene, Außenscheinwerfer sowie weitere Polizeitechnik innovativ und benutzerfreundlich bedient werden können."