Messer-Alarm: Großeinsatz an Ludwigshafener Schule

Ludwigshafen am Rhein - Großeinsatz in Ludwigshafen! Nach einem Messeralarm durchsucht die Polizei im Stadtteil Mundenheim die dortige Karolina-Burger-Realschule.

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen nun das Schulgelände. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

An einer Realschule in Ludwigshafen sucht die Polizei nach einer bewaffneten Person, die auf dem Gelände gesehen worden war.

Zeugen hatten nach Angaben der Polizei eine mit einem Messer bewaffnete Person gemeldet.

Die Polizei durchsuche nun mit vielen Einsatzkräften das Gelände.

Hierbei müssen die Schüler bis zum Abschluss der Maßnahmen in ihren Klassenräumen verbleiben.

Schüler, die sich zu Beginn des Polizeieinsatzes außerhalb des Schulgebäudes befunden hätten, seien in eine Sporthalle gebracht worden. Dort sei auch eine Anlaufstelle für Angehörige eingerichtet worden.