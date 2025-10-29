Gefahrenlage im Urban-Klinikum: Was war da los?
Von Johannes Kohlstedt, Andreas Heimann
Berlin - Aufregung in Kreuzberg: Die Polizei in Berlin ist am Nachmittag zu einem Einsatz im Vivantes Klinikum Am Urban gerufen worden.
Auf X sprach die Polizei von einem "Verdacht einer Gefahrenlage". Der Bereich rund um das Krankenhaus wurde dementsprechend gesperrt.
Patienten und Mitarbeiter durften laut B.Z. weder Zimmer noch die Station verlassen.
Wenig später dann die Entwarnung: Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, es habe sich um einen Polizeieinsatz wegen einer möglichen Gefahrenlage gehandelt. Er sei inzwischen beendet.
Angaben zu Details und den Hintergründen machte sie nicht. Auch zur Zahl der Einsatzkräfte äußerte sich die Polizei nicht.
Vivantes teilte auf X mit: "Das Klinikum am Urban ist wieder zugänglich. Patienten oder Mitarbeiter sind nicht zu Schaden gekommen."
