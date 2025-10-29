Gefahrenlage im Urban-Klinikum: Was war da los?

Die Polizei in Berlin ist am Nachmittag zu einem Einsatz im Vivantes Klinikum Am Urban in Kreuzberg gerufen worden.

Von Johannes Kohlstedt, Andreas Heimann

Berlin - Aufregung in Kreuzberg: Die Polizei in Berlin ist am Nachmittag zu einem Einsatz im Vivantes Klinikum Am Urban gerufen worden.

Das Klinikum in Kreuzberg gab mittlerweile Entwarnung. (Archivfoto/Fotomontage)
Das Klinikum in Kreuzberg gab mittlerweile Entwarnung. (Archivfoto/Fotomontage)  © Paul Zinken/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Auf X sprach die Polizei von einem "Verdacht einer Gefahrenlage". Der Bereich rund um das Krankenhaus wurde dementsprechend gesperrt.

Patienten und Mitarbeiter durften laut B.Z. weder Zimmer noch die Station verlassen.

Wenig später dann die Entwarnung: Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, es habe sich um einen Polizeieinsatz wegen einer möglichen Gefahrenlage gehandelt. Er sei inzwischen beendet.

Ermittler entdecken bei Razzia weitere Geheimtür: Als sie hindurchgehen, machen sie heftigen Fund
Polizeimeldungen Ermittler entdecken bei Razzia weitere Geheimtür: Als sie hindurchgehen, machen sie heftigen Fund

Angaben zu Details und den Hintergründen machte sie nicht. Auch zur Zahl der Einsatzkräfte äußerte sich die Polizei nicht.

Vivantes teilte auf X mit: "Das Klinikum am Urban ist wieder zugänglich. Patienten oder Mitarbeiter sind nicht zu Schaden gekommen."

Titelfoto: Paul Zinken/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: