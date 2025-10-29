Gefahrenlage im Urban-Klinikum: Was war da los?

Berlin - Aufregung in Kreuzberg: Die Polizei in Berlin ist am Nachmittag zu einem Einsatz im Vivantes Klinikum Am Urban gerufen worden.

Das Klinikum in Kreuzberg gab mittlerweile Entwarnung. (Archivfoto/Fotomontage) © Paul Zinken/dpa, Monika Skolimowska/dpa

Auf X sprach die Polizei von einem "Verdacht einer Gefahrenlage". Der Bereich rund um das Krankenhaus wurde dementsprechend gesperrt.

Patienten und Mitarbeiter durften laut B.Z. weder Zimmer noch die Station verlassen.

Wenig später dann die Entwarnung: Eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, es habe sich um einen Polizeieinsatz wegen einer möglichen Gefahrenlage gehandelt. Er sei inzwischen beendet.

Angaben zu Details und den Hintergründen machte sie nicht. Auch zur Zahl der Einsatzkräfte äußerte sich die Polizei nicht.