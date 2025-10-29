Ermittler entdecken bei Razzia weitere Geheimtür: Als sie hindurchgehen, machen sie heftigen Fund

Remscheid - Nach einer Razzia gegen illegale Waffenhändler in Remscheid ( NRW ) haben die Ermittler erneut einen geheimen Raum voller Waffen entdeckt.

Der geheime Raum befand sich hinter einer Vitrine. © Bildmontage: Polizei Wuppertal

Wie ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am Mittwoch erklärte, seien die Beamten bei der Durchsuchung eines Hauses in der Elberfelder Straße auf einen weiteren versteckten Raum gestoßen, der sich hinter einer Vitrine befunden hatte.

In dem Zimmer entdeckten die Einsatzkräfte weitere Kriegswaffen (Maschinengewehre und Maschinenpistolen), Schusswaffen, große Mengen an Munition, Sprengmittel und eine Mine.

"Nachdem Expertinnen und Experten des LKA die Waffen stichprobenartig überprüften, stellte sich heraus, dass es sich bei den Funden um scharfe Waffen beziehungsweise Waffen, die unerlaubte (scharfe) Bauteile enthalten, handelt", berichtete der Polizeisprecher. Die aufgefundenen Sprengmittel sollen nun im Laufe des Mittwochs kontrolliert gesprengt werden.