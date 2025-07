Messer-Mann bedroht mehrere Kinder: Dann erhält Polizei einen Notruf aus dem Wald

Frechen/Pulheim - Ein junger Mann (24) hat am vergangenen Wochenende mehrere Kinder und zwei Erwachsene mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte den 24-Jährigen festnehmen, der für die Beamten keinesfalls ein unbeschriebenes Blatt war.

Alles in Kürze

Die Polizei konnte den 24-jährigen Messer-Mann im Königsforst festnehmen. © TAG24/Laura Miemczyk

Wie ein Sprecher der Polizei im Rhein-Erft-Kreis am Montag schilderte, war ein Vater am Freitagabend auf der Polizeiwache in Pulheim erschienen und hatte Anzeige erstattet, nachdem ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Mann seinen 13-jährigen Sohn und zwei weitere Freunde gegen 19 Uhr beim Spielen im Stadtteil Dansweiler mit einem Messer bedroht haben soll.



Nur wenig später meldete sich dann ein weiterer Vater bei den Beamten, der angab, dass auch sein Sohn (12) gegen 20 Uhr in der Zehnthofstraße durch den Unbekannten bedroht worden sei.

Doch damit nicht genug! Noch während die Ordnungshüter die Anzeigen aufnahmen, ging plötzlich ein Notruf bei der Polizei ein. Zwei Geschädigte im Alter von 21 und 30 Jahren berichteten demnach, dass sie sich im Königsforst befänden und soeben von einem jungen Mann bedroht worden seien, dessen Beschreibung zu den vorangegangenen Fällen gepasst habe.

Die Beamten machten sich daraufhin umgehend auf den Weg nach Frechen-Königsdorf und trafen im Königsforst tatsächlich auf den beschriebenen Mann, der sich widerstandslos festnehmen ließ.