Messer-Mann schockt Lindau: Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Lindau - Ein 31-Jähriger hat in Lindau am Bodensee mehrere Passanten und Polizisten mit einem Messer bedroht. Unter dem Einsatz von Pfefferspray konnte der polizeibekannte Mann festgenommen werden.

Die Polizisten überwältigten ihn mithilfe von Pfefferspray, fixierten ihn und nahmen ihn vorläufig fest. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Behördenangaben vom Dienstag ereignete sich der Vorfall am Montagmittag im Bahnhofsgebäude Lindau-Insel. Demnach bedrohte der 31-Jährige dort mehrere Besucher mit einem Messer.

Die alarmierten Polizisten trafen den Mann im Außenbereich des Bahnhofs an. Der Deutsche bedrohte auch die Beamten mit dem Messer und ging mit diesem auf sie zu.

"Nur durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es den Beamten, den Mann zu fixieren und festzunehmen", teilten die Behörden weiter mit.

Da sich der 31-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ihn die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in einer Klinik unter.