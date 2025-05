18.05.2025 10:02 Messer-Mann sorgt in Darmstädter Innenstadt für Angst und Schrecken

Ein Mann mit einem Messer hat am Samstagabend für große Aufregung am Luisenplatz in Darmstadt gesorgt. Die Polizei nahm den Mann später fest.

Von Maximilian Hölzel

Darmstadt - Ein Mann mit einem gezückten Messer hat am Samstagabend für große Aufregung am Luisenplatz in Darmstadt gesorgt. Augenzeugen zufolge belästigte er Passanten und soll möglicherweise auch Drohungen ausgesprochen haben. Durch das vehemente Eingreifen der Polizei konnte der Gefährder in der Darmstädter Innenstadt letztlich festgenommen werden. (Symbolbild) © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa Wie die Polizei berichtet, wurden Mitarbeiter des Zolls, die zu dieser Zeit im Bereich des Luisenplatzes Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften zur Personenbeförderung durchführten, gegen 20.30 Uhr auf den Messer-Mann aufmerksam gemacht. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten zwei Zollbeamte den Verdächtigen im Durchgang vom Luisenplatz zur Schleiermacherstraße stellen. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach der medizinischen Versorgung wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Das mitgeführte Messer wurde sichergestellt. Polizeimeldungen Brutaler Angriff in Neukölln: Mann sticht Polizisten mit Messer in den Hals - und kommt frei! Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 55-jährigen Mann mit osteuropäischer Erscheinung. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat kurze braune Haare. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine braune Jacke, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Personen, die von dem Mann belästigt oder bedroht wurden oder Angaben zu seinem Verhalten machen können, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/96941110 zu melden.

Titelfoto: Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa