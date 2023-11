Messerangriff auf ihren Partner: 22-Jährige wegen versuchter Tötung in Haft!

Mainhausen (Zellhausen) - Es war eine Beziehungstat! Am Sonntagmittag kam es in der südhessischen Gemeinde Mainhausen (Landkreis Offenbach) zu einem Großeinsatz der Polizei aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts.

Anschließend wurde er unter Polizeibegleitung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert, wo er notoperiert werden musste. Zum aktuellen Gesundheitszustand des 21-Jährigen gibt es noch kein Update.

Demnach sei dort ein 21 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden und noch am Tatort von einem Arzt versorgt worden.

Gleich mehrere Polizeistreifen sowie Notarzt und Rettungswagen waren in einem beschaulichen Wohngebiet im Bereich der Kirchwaldstraße im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Behörden davon aus, dass seine dort ansässige Lebensgefährtin ihn mit einem Messer attackiert hatte. Die dringend tatverdächtige 22-jährige Frau konnte im weiteren Verlauf vor Ort festgenommen werden und wurde am Montagnachmittag einem Haftrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt. Dieser erließ in der Folge einen Haftbefehl gegen die Frau aus Mainhausen, weshalb sie nun in Untersuchungshaft sitzt.

Die Hintergründe des brutalen Vorfalls sowie das Motiv der Tat sind derzeit noch völlig unklar und weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die wegen des Verdachts des versuchten Totschlages geführt werden.