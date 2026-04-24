24.04.2026 08:06 Messerangriff in Park in Jena: Verdächtiger gefasst

Nach einem Messerangriff, bei dem ein Mann in Jena verletzt worden ist, ist ein Tatverdächtiger gefasst worden.

Von Simon Kremer



Jena - Nach einem Messerangriff, bei dem ein Mann in Jena verletzt worden ist, ist ein Tatverdächtiger gefasst worden.

Am Donnerstagnachmittag war ein Mann im Paradiespark in Jena von einem anderen Mann angegriffen worden. (Symbolbild) © 123RF/sergeychayko Die Polizei bestätigte die Festnahme, nannte aber zunächst keine weiteren Details. Am Donnerstagnachmittag war ein Mann im Paradiespark in Jena von einem anderen Mann angegriffen worden.