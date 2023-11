Metergroßes Hakenkreuz an Supermarkt-Fassade: Polizei sucht Sprayer

Nürnberg - In Nürnberg ist erneut ein Hakenkreuz an ein Gebäude gesprüht worden.

Die Polizei hofft bei der Suche nach dem Täter auf Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) © Bildmontage: Boris Roessler/dpa, parilovv/123RF

Die etwa 1,5 mal 1,5 Meter große Schmiererei sei zwischen Donnerstag und Samstag mit schwarzer Farbe an die Fassade des Supermarkt-Gebäudes in der Rathsbergstraße gesprüht worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täter geben können, sollen sich unter der Rufnummer 0911/2112-3333 bei der Polizei melden.

Erst wenige Tage zuvor hatten rechtsextreme Schmiererei an der Zeppelintribüne auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg für Entsetzen gesorgt. In beiden Fällen übernahm das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte die Ermittlungen.

Von der Zeppelintribüne aus hatten Adolf Hitler und andere Nazi-Größen während der Reichsparteitage zwischen 1933 und 1938 die Aufmärsche von Wehrmacht und Reichsarbeitsdienst verfolgt. Heute sind die Zeppelintribüne und das Zeppelinfeld ein Lern- und Begegnungsort zur Auseinandersetzung mit der NS-Zeit.