Mieterin verlässt Wohnung über Karneval - und erlebt böse Überraschung bei der Rückkehr

Siegburg - In Siegburg hat eine Frau ihrer Wohnung während der Karnevalstage den Rücken gekehrt und eine ziemlich böse Überraschung erlebt, als sie am Rosenmontag den Schlüssel ins Schloss zu ihren Räumlichkeiten gesteckt hat.

Als die Siegburgerin den Schlüssel ins Schloss zu ihrer Wohnung gesteckt hat, staunte sie nicht schlecht. (Symbolbild) © 123rf/andreialeksanov

Wie die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Dienstag berichtete, hatte die Siegburgerin ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße am Freitagmittag (28. Februar) gegen 12 Uhr verlassen und traf erst am gestrigen Montagabend gegen 20 Uhr wieder daheim ein.

Dabei fiel der Frau jedoch schon von außen auf, dass Licht in ihrem Wohnzimmer und in der Küche brannte!

Nichts Gutes ahnend erkannte die Mieterin dann schon beim ersten Blick in ihre privaten Räumlichkeiten, dass es sich dort augenscheinlich ein Fremder gemütlich gemacht hatte, während sie außer Haus gewesen war.

Der Einbrecher war zu diesem Zeitpunkt bereits über alle Berge, hatte der Siegburgerin jedoch einige Hinterlassenschaften gemacht, darunter "angebrochene Lebensmittel sowie mehrere fremde Kleidungsstücke", berichtete der Sprecher. Zudem stellte die Mieterin fest, dass ihre Dusche und die Toilette benutzt worden waren.

Zu allem Überfluss hatte der dreiste Dieb auch noch einen Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen lassen.