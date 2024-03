"Millionär aus Dubai" geht der Sprit auf der A3 aus, doch etwas ist gewaltig faul

Frankfurt am Main - Am gestrigen Mittwochnachmittag erlebte eine Autofahrerin auf der A3 in Südosthessen einen kuriosen Vorfall, der schließlich auch die Polizei auf den Plan rief. Zwei Männer versuchten, auf dreiste Weise an Geld zu gelangen, indem sie eine Fahrzeugpanne vortäuschten.