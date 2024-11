Millionen-Betrug: 26-Jährige lieferte Luxusautos illegal nach Russland

Frankfurt am Main/Kaiserslautern - Wegen des Verdachts der illegalen Ausfuhr von Luxusautos nach Russland und Steuerhinterziehung haben Ermittler mehrere Wohn- und Geschäftsräume in verschiedenen Städten durchsucht. Eine Hauptverdächtige wurde in diesem Zug festgenommen.

Die beschuldigte Autohändlerin wurde daher am Mittwoch verhaftet und am Donnerstag einem Haftrichter in Kaiserslautern vorgeführt. Dieser hat sie in eine Justizvollzugsanstalt verwiesen und einen Vermögensarrest über 3,5 Millionen Euro vollstreckt.

Das bedeutet, dass der Verdächtigen der Zugriff auf die mutmaßlich kriminell erwirtschafteten Vermögenswerte entzogen wurde.