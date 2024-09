Millionenschäden verursacht! Leipziger Polizei schnappt internationale Betrügerbande

Sowohl in Deutschland als auch in Italien hat die Leipziger Polizei am Dienstag Razzien durchgeführt. Das Ziel: eine internationale Betrügerbande. (Symbolbild) © heiko119/123rf

Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, führten Beamte am Dienstag sowohl in Nordrhein-Westfalen und Bayern als auch in Italien Durchsuchungen durch, die sich gegen vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 53 und 73 Jahren richteten.

Unterstützt wurden sie dabei sowohl durch die italienische Polizei und Staatsanwaltschaft als auch durch Europol sowie Eurojust, die Agentur der Europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit, in Den Haag.

Die Täter hatten zwischen Februar 2023 und Juli 2024 zahlreiche Betrügereien begangen oder versucht diese zu begehen und verursachten dabei Schäden von mehreren Millionen Euro.

Ihr Ziel: öffentliche Einrichtungen, Städte und kommunale Betriebe im gesamten Bundesgebiet.

Das Vorgehen der Bande soll dabei technisch komplex gewesen sein. Durch sogenannte Phishing-Attacken verschafften sie sich zunächst Zugang zu echten Rechnungen, die an die Unternehmen und Einrichtungen gerichtet waren, die sie im Visier hatten.

Die Rechnungen wurden dann von ihnen manipuliert und danach so an ihre Empfänger geschickt, dass diese die aufgeführten Beträge nicht an ihre Geschäftspartner, sondern an die Betrüger zahlten.