Mit 180 km/h über Bundesstraße: Polizeistreife fasst drei junge Raser

Reutlingen - Ein gefährliches Autorennen lieferten sich vier junge Männer in Reutlingen. Die Polizei stoppte die hochmotorisierten Wagen in der Nacht zum Freitag.

Die Polizei konnte drei junge Raser aufgreifen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Einer Polizeistreife fielen gegen 0.50 Uhr ein BMW M3, ein Audi A5, ein Audi A4 und ein Mercedes GLC in der Eberhardstraße auf. Laut Polizei ignorierten die Fahrer im Alter von 21 und 22 Jahren Tempolimits und wechselten rücksichtslos die Spuren.

Im Stadtgebiet in Reutlingen überschritten die Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde und lieferten sich riskante Überholmanöver.

Auf der B28 Richtung Metzingen eskalierte die Situation. Die jungen Fahrer rasten mit über 180 Kilometern pro Stunde über die Bundesstraße, obwohl 120 Kilometer pro Stunde erlaubt waren.