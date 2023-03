Brummi-Fahrer außer Kontrolle: Polizei kann nicht fassen, wie besoffen dieser Mann ist!

Mainz - Am späten Abend des gestrigen Samstags blockierte ein unkontrolliert über die Fahrbahn eiernder Sattelzug die A60 zwischen Bingen und Mainz .

Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen einen Wert von weit über zwei Promille. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen sagte, hatten Zeugen um kurz nach 22 Uhr gemeldet, dass bei Mainz ein Laster mit etwa 20 bis 30 km/h über die A60 schleiche und dabei die komplette Breite der Fahrbahn ausnutze, indem er hin- und herpendele.

Dadurch war ein Überholen nahezu unmöglich, was zu Verkehrsbehinderungen geführt hatte.

Eine Streife nahm sich der Sache an und entdeckte den heftig schlingernden Sattelzug am Autobahnkreuz Mainz/Süd. Als die Beamten dem Fahrer andeuteten, an der Anschlussstelle Mainz/Hechtsheim-West abzufahren, blieb der Mann mit seinem Laster plötzlich mitten auf der Autobahn stehen.

Nach etwas Überzeugungsarbeit konnten die Polizisten den 59-Jährigen schließlich dazu bewegen, die Autobahn zu verlassen und bei der nächsten Gelegenheit anzuhalten.