Mit 200 km/h: Erst 16-jähriger Porsche-Fahrer liefert sich knallharte Verfolgung mit Polizei!

Die Polizisten forderten Verstärkung an und schließlich gelang es den Beamten auf der A65 in Höhe von Deidesheim, den Porsche mit insgesamt drei Streifenwagen einzukreisen und zum Anhalten zu zwingen.

So war gegen 0.30 Uhr einer Polizeistreife der Porsche aufgefallen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In der Martin-Luther-Straße wurde dem Fahrer dann angezeigt, dass er anhalten solle.

Ein Sprecher der Polizei berichtete von dem Vorfall, der sich in der Nacht zum heutige Samstag in Neustadt an der Weinstraße ( Rheinland-Pfalz ) ereignet hatte.

Den Polizisten gelang es schließlich, den Porsche einzukreisen und zum Anhalten zu zwingen. (Symbolbild) © 123rf/Christian Müller

Dafür musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Der 16-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Alkohol oder Drogen seien keine im Spiel gewesen. Der Jugendliche sei geflohen, weil er aufgrund seines Alters natürlich keinen Führerschein besitzt.

Gegen den 16-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhielt der Halter des Porsche.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.