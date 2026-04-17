Mit 250 km/h über Bundesstraße: Polizei jagt Lambo-Raser mit Hubschrauber

Kempten/Kaufbeuren - Ein 41-Jähriger ist mit einem hochmotorisierten SUV im südwestlichen Bayern von der Polizei geflüchtet. Dabei gefährdete er zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer. Die Ermittler suchen Geschädigte und Zeugen.

Der über 250.000 Euro teure Lamborghini wurde beschlagnahmt. © Nikolas Schäfers / EinsatzReport24

Der graue Lamborghini Urus (650 PS aufwärts) fiel am Freitagvormittag gegen 10.35 Uhr einer Streife der Grenzpolizeiinspektion Pfronten auf der A7 bei Kempten auf, weil die Luxus-Karosse mehrfach rechts überholte.

Als die Beamten dem Fahrer signalisierten, anzuhalten, wechselte dieser von der A7 auf die B12 in Fahrtrichtung Kaufbeuren.

Auf der Bundesstraße überholte er den Angaben zufolge mehrfach trotz Gegenverkehrs. Entgegenkommende Autos musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Der Fahrer beschleunigte dabei seinen Lamborghini auf bis zu 250 Kilometer pro Stunde bei erlaubten 100 km/h.

Die Polizei zog mehrere Streifen zusammen. Auch Kräfte aus dem benachbarten Oberbayern und ein Polizeihubschrauber unterstützen die Verfolgung.

Kurz vor Kaufbeuren konnten die Beamten den Wagen im Stau schließlich stoppen. Warum der 41-jährige Deutsche geflüchtet war, konnte die Polizei noch nicht abschließend sagen und sei "Gegenstand der laufenden Ermittlungen".

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Auch Schäden sind nicht entstanden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der über 250.000 Euro teure Lamborghini und der Führerschein des Rasers wurden beschlagnahmt.