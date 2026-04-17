Beim Aussteigen gestürzt: Linienbus überrollt 69-Jährigen

München - Am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr stieg an einer Haltestelle in Fürstenried-West ein 69-Jähriger mit Rollator aus einem Linienbus. Plötzlich stürzte er auf die Straße.

Der Mann (69) kam mit seinem Rollator ins Straucheln. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Laut Polizeiangaben verlor der Senior das Gleichgewicht und prallte gegen den anfahrenden Bus.

Anschließend stürzte der Mann aus Deutschland auf die Straße und wurde von dem Linienbus überfahren. Der Busfahrer stoppte umgehend sein Fahrzeug und rief den Notarzt.

Der 69-Jährige wurde durch den Vorfall lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.