Beim Aussteigen gestürzt: Linienbus überrollt 69-Jährigen
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München - Am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr stieg an einer Haltestelle in Fürstenried-West ein 69-Jähriger mit Rollator aus einem Linienbus. Plötzlich stürzte er auf die Straße.
Laut Polizeiangaben verlor der Senior das Gleichgewicht und prallte gegen den anfahrenden Bus.
Anschließend stürzte der Mann aus Deutschland auf die Straße und wurde von dem Linienbus überfahren. Der Busfahrer stoppte umgehend sein Fahrzeug und rief den Notarzt.
Der 69-Jährige wurde durch den Vorfall lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus.
Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall vor Ort aufgenommen und führt nun die weiteren Ermittlungen in Fürstenried-West durch.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa (Symbolfoto)