Anzeigen-Hagel nach Schock-Video: Rocker verdrischt seinen Malinois "Eddy" mit Leine - Polizei greift durch

Dortmund - In den sozialen Medien kursierte in dieser Woche ein Video, in dem ein Ex-Mitglied der Dortmunder Rocker-Szene mehrfach mit der Leine auf seinen Hund eindrischt. Am Freitag griff die Polizei deshalb durch.

Malinois "Eddy" wurde an ein Tierheim übergeben. © Polizei Dortmund

"Die Polizei stellte den Hund am heutigen Freitag (17. April) sicher", teilte die Dortmunder Polizei mit. Nach Veröffentlichung und Verbreitung der verstörenden Aufnahmen ging demnach eine "dreistellige Zahl an Hinweisen und Anzeigen" bei der Polizei ein.

Auslöser für die Empörung war ein Video des Rockers Elvedim M. (44) alias "Eko the Troublemaker", der auf seinem Instagram-Kanal zeigte, wie er seinen Malinois namens "Eddy" mit einer Leine verprügelte.

Während der Vierbeiner zitternd in der Ecke lag, sagte der 44-Jährige hinter der Kamera: "Pisst du da noch einmal hin, ich schlag dich windelweich." Inzwischen wurde das Video gelöscht.

Aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde ein Strafverfahren gegen den Hundehalter eingeleitet. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurde am Freitag eine Hausdurchsuchung durchgeführt, wobei Eddy sichergestellt und anschließend an ein Tierheim übergeben wurde.

Bildaufnahmen der Polizei zeigen, wie die Fellnase mit Maulkorb in einem Hundekäfig abtransportiert wird. Die Ermittlungen gegen den 44-Jährigen dauern noch an.