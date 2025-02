25.02.2025 12:58 Mit dem falschen Fuß aufgestanden? Auseinandersetzung endet mit Schlägerei in Straßenbahn

In Halle (Saale) kam es am Dienstagmorgen zu einer Schlägerei in einer Straßenbahn.

Von Petra Nacht

Halle (Saale) - In Halle (Saale) kam es am Dienstagmorgen zu einer Schlägerei in einer Straßenbahn. Beide Beteiligten konnten noch in der Bahn angetroffen werden. Aufgrund leichter Verletzungen brachte man einen der Männer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB Gegen 9.50 Uhr gerieten am Dienstagmorgen in der Linie 95 in der Nähe der Merseburger Straße zwei Männer aneinander. Nachdem sie den Streit zunächst verbal ausgetragen hatten, gipfelte der Konflikt in einer körperlichen Auseinandersetzung. Angaben der Polizei zufolge soll einer der beiden zugeschlagen haben, woraufhin der andere den Schlag erwiderte. Polizeimeldungen Frau geht ordnungsgemäß wählen, dann erlebt sie Schreckliches Die Einsatzkräfte stellten die beiden Beteiligten noch in der Bahn. Aufgrund der Schlägerei hatte sich einer der Männer leichte Verletzungen zugezogen, weshalb man ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Die Polizei habe die Ermittlungen gegen die Männer eingeleitet.

