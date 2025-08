Mit 115 km/h in 50er-Zone geblitzt: Polizei spricht von "erschreckendem Ergebnis"

Oberroßla - In Oberroßla (Weimarer Land) hatte die Polizei am Dienstag einen mobilen Blitzer aufgestellt. Zahlreiche Temposünder gingen den Beamten ins Netz.

Alles in Kürze

Zwei Bleifüße schossen hierbei besonders den Vogel ab: Die Raser waren mit 115 km/h durch die 50er-Zone - und somit mehr als doppelt so schnell wie erlaubt - unterwegs gewesen.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung berichtete die Polizei von einem "erschreckenden Ergebnis". Die Bilanz: 56 Verwarnungen, 16 Bußgelder und zwei Fahrverbote.

Den Angaben nach waren insgesamt 870 Fahrzeuge an der mobilen Radarstation an der Ringpromenade in Oberroßla vorbeigefahren.