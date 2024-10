06.10.2024 12:51 Mit Flasche geworfen! Beziehungsstreit endet im Krankenhaus

Zwei Menschen sind am Samstagmorgen in Salzwedel in Streit geraten. Dabei wurde ein Mann mit einer Flasche am Kopf getroffen und verletzt.

Von Robert Lilge

Salzwedel - Ein Streit zwischen einem Pärchen in Salzwedel (Altmark) sorgte für einen Verletzten und einen Einsatz der Polizei. Durch den Wurf einer Flasche wurde ein 35-Jähriger mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © france68/123rf Gegen 2 Uhr am Samstagmorgen rückten die Einsatzkräfte in die Straße An der Lorenzkirche an. Dort habe es zwischen einer 33-Jährigen und ihrem 35 Jahre alten Lebensabschnittsgefährten einen Streit gegeben, teilte das Polizeirevier mit. Zuvor sei die Frau allein vom "Nysmarkt"-Fest nach Hause gegangen. Wenig später wollte auch der 35-Jährige in die gemeinsame Wohnung. Der Eintritt wurde ihm allerdings verwehrt. In einem unachtsamen Moment soll die Beschuldigte die Wohnungstür geöffnet und dem Mann eine Flasche gegen den Hinterkopf geworfen haben. Polizeimeldungen Kornnatter auf Motorblock ruft Polizei auf den Plan Der Treffer habe ihm eine blutende Kopfplatzwunde zugefügt, weshalb er für weitere medizinische Behandlungen in das Krankenhaus gebracht wurde. Beim Eintreffen der Ordnungshüter stellten sie fest, dass beide Personen betrunken waren. Die Staatsanwaltschaft Stendal hat eine Blutprobenentnahme bei der Frau angeordnet. Weitere Ermittlungen laufen.

Titelfoto: france68/123rf