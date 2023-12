Mit geklautem Auto: Verfolgungsjagd endet in Straßengraben

Nieder-Olm/Tschechien - Durch Sachsen kam ein Autodieb (47) mit einem am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in Nieder-Olm (bei Mainz) geklauten BMW X6 noch unbemerkt. Kurz hinter der Grenze bei Hradek nad Nisou in Tschechien jedoch fiel Polizisten die flotte Fahrweise des BMW-Lenkers auf.