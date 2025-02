Mit Messer und Elektroschocker: Amtsbekannter Mann (50) soll minderjährige Mädchen verfolgt haben

Bad Kötzting - Ein bereits amtsbekannter 50 Jahre alter Mann steht im Verdacht, zwei junge Mädchen in einem Zug angesprochen und bis zur Berufsschule verfolgt zu haben.

Zwei Junge Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren sind offenbar von einem amtsbekannten und bewaffneten Mann angesprochen und verfolgt worden. © 123RF/Iakov Filimonov

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat sich inzwischen dem Vorfall im Landkreis Cham angenommen.

Der Mann soll die 15- und 16-jährigen Schülerinnen von Cham in Richtung Bad Kötzting angesprochen und nach Ankunft begleitet haben.

Als die Teenager in ihrer Berufsschule verwanden, blieb der Mann noch einige Zeit vor dem Gebäude.

"In der Schule wandten sich die Jugendlichen an eine Lehrerin, die den Notruf wählte und die Polizei verständigte", teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. In der Zwischenzeit ging der zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannte weg.

"Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kötzting konnte den Mann kurze Zeit später im Stadtgebiet von Bad Kötzting feststellen. Der Mann flüchtete zunächst, konnte dann aber schließlich gefasst werden."