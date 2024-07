07.07.2024 18:04 Mit Schlagstock verprügelt: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Wolmirstedt!

In Wolmirstedt kam es am Samstag zu einem Raub am Busbahnhof. Das Opfer wurde mit einem Schlagstock verprügelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wolmierstedt - Am Busbahnhof in Wolmirstedt (Landkreis Börde) wurde am Samstagabend eine Person von einer vierköpfigen Gruppe ausgeraubt und mit einem Schlagstock verprügelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Die geschädigte Person stieg an der Haltestelle des Bahnhofes aus und traf dort auf die Gruppe. Hier unterhielt er sich nach Angaben der Polizei mit einem der Anwesenden, bevor er von einem Weiteren unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock angegriffen wurde. Das Opfer fiel zu Boden, wurde jedoch weiter geschlagen. Einer der Täter forderte zudem die Herausgabe seines Handys. Nachdem der Geschädigte sein Telefon übergeben hatte, flüchtete die Gruppe in Richtung der dortigen Parkstraße. Polizeimeldungen Schüsse in Konstanz: Täter weiter flüchtig! Die Täter konnten im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen nicht aufgegriffen werden. Das verletzte Opfer wurde nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen schweren Raubes wurde eingeleitet. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Börde in Haldensleben unter der 03904/478-0 oder elektronisch über das E-Revier zu melden.

Titelfoto: 123RF/udo72