Mit mehr als 100 Sachen durch die Stadt! Polizei schnappt Fahranfänger bei Autorennen

Gifhorn - Weil sich zuletzt Anwohner in Gifhorn über illegale Autorennen und Raser beschwerten, führte die Polizei bewusst geplante Kontrollen durch. Dabei war sie überaus erfolgreich.

In Gifhorn wurden mehrere Personen mit eindeutig zu hoher Geschwindigkeit gemessen und hart bestraft. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Mit Kalkül kontrollierten in der vergangenen Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Einsatzkräfte der Polizei den Bereich in der Braunschweiger Straße zwischen Famila-Markt und Eyßelheidweg.

Dieser Abschnitt wurde in der Vergangenheit für illegale Autorennen genutzt. Und so auch in dieser Nacht.

Zuvor entdeckten die Beamten zahlreiche Wagen, die unerlaubt baulich verändert wurden und ahnden diese Vergehen.

Anschließend bewaffneten sie sich mit einer Laserpistole und führten verdeckte Geschwindigkeitskontrollen durch, teilte die Polizeiinspektion Gifhorn mit.

Das schockierende: Bei den ertappten Autofahrern, die eindeutig zu schnell unterwegs waren, waren allesamt Teenager und noch nicht lange im Besitz eines Führerscheins.