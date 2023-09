10.09.2023 15:44 Mit Waffe bedroht: Polizeibekannter Mann kommt nach Tat wieder frei!

Am Ulrichsplatz in Magdeburg wurden am Freitag mehrere Personen mit einer Waffe bedroht.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Freitagabend wurden mehrere Personen am Ulrichsplatz in Magdeburg von einem 18-Jährigen mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Der Beschuldigte war der Polizei bereits bekannt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Zunächst soll der Beschuldigte die Geschädigten im Alter zwischen 15 und 21 mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht haben und forderte die Opfer auf, Bargeld und Wertgegenstände herauszugeben. Nach der Tat flüchtete der junge Mann. Wie die Polizei mitteilte, konnte dieser jedoch aufgrund der guten Personenbeschreibung wenige Stunden später in einem Bus festgestellt werden. Hier konnten die Beamten im Rahmen der Durchsuchung eine Schreckschusspistole und ein Küchenmesser sicherstellen. Der Täter ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde daher vorläufig festgenommen und in Gewahrsam genommen. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde der 18-Jährige jedoch am Samstagnachmittag wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa