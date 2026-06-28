Mitten auf der Straße: Betrunkener schlägt Rettungssanitäter ins Gesicht
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Von Marcel Gnauck
Gräfenberg - Ein betrunkener Mann hat am Sonntag, gegen 1.30 Uhr, einem Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt.
Über den Notruf waren die Rettungskräfte zuvor zu dem Mann gerufen worden, der auf dem Gehweg in Gräfenberg (Landkreis Forchheim) lag. Als der 34-Jährige von einem der Sanitäter angesprochen wurde, beleidigte er den Sanitäter und schlug zu.
Der Sanitäter erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei erteilte dem 34-Jährigen einen Platzverweis.
Der Mann erhält nun eine Anzeige wegen Beleidigung sowie tätlichen Angriffs gegen Rettungskräfte, die Ermittlungen wurden aufgenommen.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa (Symbolfoto)