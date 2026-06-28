Mitten auf der Straße: Betrunkener schlägt Rettungssanitäter ins Gesicht

Gräfenberg - Ein betrunkener Mann hat am Sonntag, gegen 1.30 Uhr, einem Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt.

Der Mann schlug einen Rettungssanitäter. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Über den Notruf waren die Rettungskräfte zuvor zu dem Mann gerufen worden, der auf dem Gehweg in Gräfenberg (Landkreis Forchheim) lag. Als der 34-Jährige von einem der Sanitäter angesprochen wurde, beleidigte er den Sanitäter und schlug zu.

Der Sanitäter erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei erteilte dem 34-Jährigen einen Platzverweis.