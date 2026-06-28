Tankstellen-Mitarbeiterin sperrt Diebe ein: Täter brechen Tür auf und flüchten

Gardelegen - In der Aral-Tankstelle in Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) haben zwei Männer in der Nacht zu Samstag Bargeld gestohlen. Doch die Mitarbeiterin reagierte geistesgegenwärtig.

Die Aral-Tankstelle in Gardelegen wurde in der Nacht zu Samstag bestohlen. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel berichtet, ging gegen 2 Uhr die Meldung eines Diebstahls in der Tankstelle in der Magdeburger Straße ein.

Demnach soll einer der Täter die Mitarbeiterin abgelenkt haben, während sein Komplize eine niedrige dreistellige Summe Bargeld aus der Kasse nahm.

Die Frau bemerkte den Diebstahl und sperrte die beiden Langfinger kurzerhand im Verkaufsraum ein. Daraufhin zerstörten die Täter die Tür und flüchteten mit einem Audi vom Tatort.

Weit kamen sie jedoch nicht. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Fluchtwagen kurze Zeit später noch im Stadtgebiet stoppen.