Betrüger geben sich als Klinikmitarbeiter aus: Seniorin verliert 25.000 Euro

Weimar - Mit einer fiesen Betrugsmasche haben Unbekannte eine 83-jährige Frau aus Weimar um 25.000 Euro gebracht.

Mit einem angeblichen medizinischen Notfall brachten Betrüger eine Seniorin aus Weimar um 25.000 Euro. (Symbolfoto) © 123rf/daisydaisy

Die Täter gaben sich laut Informationen der Polizei am Telefon als Mitarbeiter eines Klinikums aus und behaupteten, ein Angehöriger der Seniorin befinde sich in einer medizinischen Notlage.

Für eine dringend benötigte Behandlung werde ein hoher fünfstelliger Geldbetrag benötigt.

Die Frau glaubte den Schilderungen und übergab nur etwa eine Stunde später einem unbekannten Mann an ihrer Wohnanschrift 25.000 Euro in bar.

Nach Angaben der Polizei gab es in Weimar und dem Umland weitere ähnliche Betrugsversuche. Diese scheiterten jedoch bereits nach kurzer Zeit am Telefon.