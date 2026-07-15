Polizei sucht Eigentümer! Wem gehören Fahrräder und Pedelec?

Hoyerswerda - Wer erkennt sein Fahrrad wieder? Die Polizei sucht die jeweiligen Eigentümer von mehreren Drahteseln und einem Pedelec. Diese wurden im Zeitraum von Februar bis heute im Stadtgebiet von Hoyerswerda und Bernsdorf entweder gefunden oder bei Delikten sichergestellt.

Unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises können die Fahrräder bei der Polizei in Hoyerswerda abgeholt werden.

Das lilafarbene Pedelec "Pegasus" im Wert von rund 1000 Euro wurde in Bad Muskau sichergestellt. © PD Görlitz

Am Abend des 13. Juli wurde ein Mann mit einem Pedelec auf der Berliner Straße in Bad Muskau von der Polizei angehalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten des Reviers Weißwasser fest, dass der 37-Jährige einen Bolzenschneider bei sich trug. Einen Nachweis, dass das neuwertige Rad ihm gehörte, hatte der Pole allerdings nicht dabei.

Das Werkzeug wie auch das Pedelec wurden sichergestellt. Bei dem Rad handelt es sich um ein lilafarbenes Pegasus im Wert von rund 1000 Euro.