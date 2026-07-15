Polizei sucht Eigentümer! Wem gehören Fahrräder und Pedelec?

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Die Polizei in Hoyerswerda sowie in Bad Muskau ist auf der Suche nach den Eigentümern von verschiedenen Fahrrädern und einem Pedelec.

Von Anne-Sophie Mielke

Hoyerswerda - Wer erkennt sein Fahrrad wieder? Die Polizei sucht die jeweiligen Eigentümer von mehreren Drahteseln und einem Pedelec. Diese wurden im Zeitraum von Februar bis heute im Stadtgebiet von Hoyerswerda und Bernsdorf entweder gefunden oder bei Delikten sichergestellt.

Weinrotes 26"-Damenrad "BBF", Juli 2026
Weinrotes 26"-Damenrad "BBF", Juli 2026  © PD Görlitz
Schwarzen 28"-Herrenrad der Marke "Prophete Entdecker 700", Juli 2026
Schwarzen 28"-Herrenrad der Marke "Prophete Entdecker 700", Juli 2026  © PD Görlitz
Schwarz-rotes Damenrad, Marke "Mifa", Fundort: Stadtgebiet Hoyerswerda, Juli 2026.
Schwarz-rotes Damenrad, Marke "Mifa", Fundort: Stadtgebiet Hoyerswerda, Juli 2026.  © PD Görlitz
Weißes Mountainbike "Filly KS Cycling", Fundort: Straße des Friedens in Hoyerswerda, Ende Mai 2026
Weißes Mountainbike "Filly KS Cycling", Fundort: Straße des Friedens in Hoyerswerda, Ende Mai 2026  © PD Görlitz
Beiges Damenrad, Marke Diamant, Fundort: Ahornweg in Bernsdorf, Februar 2026
Beiges Damenrad, Marke Diamant, Fundort: Ahornweg in Bernsdorf, Februar 2026  © PD Görlitz
Schwarz-grünes 28"-MTB "Bulls Pulsar Cross"-Bike, Fundort: Dammweg in Hoyerswerda, Ende Juni 2026.
Schwarz-grünes 28"-MTB "Bulls Pulsar Cross"-Bike, Fundort: Dammweg in Hoyerswerda, Ende Juni 2026.  © PD Görlitz
Silber-blaues 28"-Damen Alu-City-Bikes, Fundort: Liselotte-Herrmann-Straße, Anfang Juni
Silber-blaues 28"-Damen Alu-City-Bikes, Fundort: Liselotte-Herrmann-Straße, Anfang Juni  © PD Görlitz

Unter Vorlage eines entsprechenden Nachweises können die Fahrräder bei der Polizei in Hoyerswerda abgeholt werden.

Pedelec bei Kontrolle sichergestellt

Das lilafarbene Pedelec "Pegasus" im Wert von rund 1000 Euro wurde in Bad Muskau sichergestellt.
Das lilafarbene Pedelec "Pegasus" im Wert von rund 1000 Euro wurde in Bad Muskau sichergestellt.  © PD Görlitz

Am Abend des 13. Juli wurde ein Mann mit einem Pedelec auf der Berliner Straße in Bad Muskau von der Polizei angehalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten des Reviers Weißwasser fest, dass der 37-Jährige einen Bolzenschneider bei sich trug. Einen Nachweis, dass das neuwertige Rad ihm gehörte, hatte der Pole allerdings nicht dabei.

Das Werkzeug wie auch das Pedelec wurden sichergestellt. Bei dem Rad handelt es sich um ein lilafarbenes Pegasus im Wert von rund 1000 Euro.

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Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Der rechtmäßige Eigentümer des Bikes kann sich mit einem Eigentumsnachweis auf dem Revier in Weißwasser melden.

Titelfoto: Bildmontage/PD Görlitz (3)

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