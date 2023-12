Mitten in der Nacht in Gera: Prügelei und Messerangriff zwischen zwei jungen Männern

Gera - Zwei Männer sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in Gera körperlich aneinandergeraten. Polizei und Rettungsdienst mussten ausrücken.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Messer-Angreifer (23) stellen und ihn in Gewahrsam nehmen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Aus bislang noch ungeklärter Ursache war zwischen zwei Männern mit Migrationshintergrund in der Trebnitzer Straße eine Prügelei entbrannt. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zog ein 23-Jähriger ein Messer, woraufhin sein 22-jähriger Kontrahent die Flucht in Richtung eines dortigen Unterkunftsgebäudes antrat, wie die Polizei erklärte.

Allerdings wurde der 22-Jährige eingeholt und mit dem Messer im Rückenbereich verletzt. Nach der Attacke ergriff der 23-Jährige dann die Flucht.

Die Beamten konnten den mit zwei Promille alkoholisierten Messermann in der Folge jedoch stellen. Da dieser auch Verletzungen durch die Schlägerei aufwies, wurde er medizinisch versorgt und anschließend in Gewahrsam genommen. Der 22-Jährige wurde in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.