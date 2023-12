Mitten in der Nacht: Junge Männer überfallen mehrere Passanten - Mann schwer verletzt

Wuppertal - Bei zwei Raubüberfallen innerhalb kurzer Zeit sind in Wuppertal insgesamt drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Polizei nahm wenig später drei junge Tatverdächtige fest.

Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hatten sich die Überfälle in der Nacht zu Sonntag ereignet.

Demnach sollen die drei Tatverdächtigen - zwei 20-Jährige und ein 18-Jähriger - zunächst gegen 2 Uhr zwei junge E-Scooter-Fahrer im Alter von 19 und 20 Jahren überfallen haben, die auf der Korkenziehertrasse unterwegs waren.

Das Trio soll seine Opfer dabei nicht nur mit Schlägen gegen Körper und Gesicht traktiert, sondern auch mehrfach mit einem Messer bedroht haben - bis einer der Täter schließlich zustach!

Der 20-Jährige wurde hierdurch am Bein, der 19-Jährige am Bauch verletzt, schilderten ein Polizeisprecher. Die Räuber hätten Bargeld und andere Wertgegenstände erbeutet. Die Verletzten mussten derweil ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Nur wenige Minuten später erfolgte dann die nächste Attacke - mutmaßlich ebenfalls durch das Trio!