Bezug zur Mocro-Mafia? Polizei nimmt zwei Gesuchte in Kölner Innenstadt fest!

Köln - Die Kölner Polizei hat am Freitag in der Innenstadt zwei Gesuchte im Zusammenhang mit dem Tatkomplex zweier Explosionen sowie einer Entführung festgenommen. Die Verdächtigen sollen im Drogenhandel und einer Entführung von Juni 2024 involviert sein.

Die beiden Festgenommen sollen zu einem Tatkomplex der Mocro-Mafia gehören, die in diesem Jahr mehrere Straftaten im Kölner Großraum verübt hat. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Wie die Ermittler mitteilten, wurden ein 25-jähriger Deutscher und ein 24-jähriger Deutsch-Tunesier in der Innenstadt festgenommen.

Einer der beiden Verdächtigen soll an der Entführung von Hürth im Juni 2024 beteiligt gewesen sein. Dem anderen werden wird Drogenhandel mit rund 700 Kilogramm Cannabis vorgeworfen.

Die Beamten sollen außerdem am Freitag zwei Wohnungen und einen Kiosk in Köln, sowie ein Haus in Overath durchsucht haben.

Dabei stellten die Beamten mehrere Handys, Bargeld, hochwertige Uhren, Datenträger und weitere Unterlagen sicher.

Die beiden Festgenommenen sollen noch am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Wegen Fluchtgefahr dürften die beiden Männer umgehend in Untersuchungshaft genommen werden.