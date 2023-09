27.09.2023 07:28 Mögliche Bedrohungslage in Baden-Baden: Polizeigroßeinsatz am Abend

Am Dienstagabend rückten starke Polizeikräfte in die Baden-Badener Innenstadt wegen einer möglichen Bedrohungslage an.

Von Johanna Baumann

Baden-Baden - Am Dienstagabend rückten starke Polizeikräfte in die Baden-Badener Innenstadt an. Die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt. © Henry Mungenast / EinsatzReport24 Nach einem verdächtigen Anruf sei es laut Polizei zu einer möglichen Bedrohungslage gekommen. Neben der Polizeistreifen, waren auch Zivilkräfte vor Ort, die das betreffende Gebiet absperrten. Gegen 23.23 Uhr geben die Beamten Entwarnung. Es konnten keine Hinweise auf eine Bedrohungslage gefunden werden. Wegen einer möglichen Bedrohungslage standen Polizisten bereit. © Henry Mungenast / EinsatzReport24 Auch die Rettungskräfte waren in Alarmbereitschaft. © Henry Mungenast / EinsatzReport24 Der bislang unbekannte Anrufer soll nun ermittelt werden.

