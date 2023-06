23.06.2023 17:14 Mordkommission ermittelt: Teenager schwebt nach Stichverletzung in Lebensgefahr

In Mönchengladbach sind am Donnerstagnachmittag mehrere Jugendliche aneinandergeraten. Einer von ihnen schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Von Laura Ratering

Mönchengladbach – Die Polizei in Mönchengladbach ermittelt in einem versuchten Tötungsdelikt: Mehrere Jugendliche waren am gestrigen Nachmittag aneinandergeraten. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Teenager, wurde durch Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt. Notärzte kümmerten sich um die beiden verletzten 17-Jährigen und brachten sie in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind zwei 17-jährige Jugendliche in Wickrath-Mitte mit drei weiteren männlichen Teenagern in einen Streit geraten. Gegen 16 Uhr soll dieser derart eskaliert sein, dass einer der Jugendlichen den beiden 17-Jährigen mehrere Stichverletzungen zugefügt haben soll. Ein weiterer Kontrahent soll Informationen zufolge Pfefferspray eingesetzt haben. Zu dem dritten Mitglied der Gruppe gibt es keine Angaben. Nach der brutalen Tat flüchteten die Tatverdächtigen und konnten bislang nicht aufgespürt werden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden 17-Jährigen in ein Krankenhaus, wobei einer von ihnen zunächst in Lebensgefahr schwebte. Sein Freund konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung verlassen. Die Polizei beschreibt zwei der drei Tatverdächtigen wie folgt: etwa 15 bis 18 Jahre alt

arabisches/südländisches Erscheinungsbild

einer von ihnen ist schlank, etwa 1,80 Meter groß und hat dunkle Haare

er trug ein schwarzes T-Shirt mit Streifen, eine Jeans und schwarze Sneaker

sein Komplize ist etwa 1,85 Meter groß und hat ebenfalls schwarze Haare

er trug eine Jeans und eine graue Kapuzenjacke mit Bändern an der Kapuze, die über den Kopf gezogen war

vermutlich schwarze Cap unter Kapuze Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall und fügte hinzu, dass die Jugendlichen bereits am Vortag aneinandergeraten waren. Hinweise nehmen die Ermittler unter der 02161/290 entgegen.

