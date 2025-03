Mord an Frau gibt Polizei seit 1979 Rätsel auf: Jetzt sind Beamte sicher - Das ist der Täter

Kürzlich wurde die DNA-Probe einem Team für forensische Genealogie übergeben und in eine öffentliche Genealogie-Datenbank hochgeladen.

Nur einen Tag später wurde die Leiche der 22-Jährigen im Einzugsgebiet des Canning Dams, etwa 800 Meter südlich des Brookton Highway, gefunden. Schon damals konnte am Tatort ein DNA-Profil des mutmaßlichen Täters erstellt werden.

Rückblick: Kerryn Mary Tate wurde lebend zuletzt am Samstag, dem 29. Dezember 1979 um 11 Uhr im australischen Mount Lawley gesehen. Die Nacht zuvor hatte sie mit Freunden in Cottesloe und Swanbourne verbracht.

Terence John Fisher ist schon seit 2000 tot. Er soll der Mörder von Tate sein. © Instagram/Screenshot/wa_police

Gleich mehrere genetische Verwandte konnten identifiziert werden. Dadurch konnte ein Stammbaum mit mehr als 10.000 Personen erstellt werden, der die Ermittler von "Cold Case Investigations" zu weiteren Nachforschungen veranlasste.

Dann der Durchbruch: Ein Mann namens Terence John Fisher konnte mit der am Tatort gefundenen DNA in Verbindung gebracht werden, wie die Western Australia Police Force am Donnerstag mitteilte.

Verhören können sie den mutmaßlichen Täter allerdings nicht mehr. Fisher ist seit 25 Jahren tot, er starb bereits im Jahr 2000. Tragischerweise vermuten die Beamten, dass Fisher ihnen auch in zwei weiteren Fällen hätte helfen können: nach dem Tod von Barbara Anne Western im Jahr 1986 und dem Tod von Kerry Suzanne Turner im Jahr 1991.

Dennoch überwiegt derzeit die Freude bei den Ermittlern.

Der stellvertretende Polizeichef Paul Coombes sagte, der Durchbruch sende eine klare Botschaft: "Die Polizei von Western Australia gibt niemals auf."