Mord in Klinik? Krankenschwester soll Angehörige getötet haben

Traunstein - Eine 26-Jährige wird verdächtigt, einer nahen Angehörigen eine tödliche Dosis eines Medikaments verabreicht zu haben. Sie sitzt wegen Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Gegen die junge Frau wurde wegen Verdachts des Mordes Haftbefehl erlassen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Laut Angaben der Polizei verstarb eine schwer kranke 91-Jährige am 9. April in einem Krankenhaus in Traunstein.

Später kam der Verdacht auf, dass eine 26-jährige Angehörige der Toten, die in dem Klinikum als Krankenschwester arbeitet, der kranken Frau am Sterbetag eine zu hohe Dosis starker Medikamente verabreicht habe, welche möglicherweise zum Tode der 91-Jährigen geführt haben könnte.

Die 26-jährige Deutsche wurde am vergangenen Freitag vorläufig festgenommen. Am Tag darauf erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen Verdachts des Mordes gegen die junge Frau.

Sie sitzt in einer Justizvollzugsanstalt in U-Haft