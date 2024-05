Mordfall Tim S. (†28): Polizei hat Tatverdächtigen!

Görlitz - Ermittlungs-Fortschritt im Fall Tim S. (†28) ! Der Industrielackierer war am 15. April in Görlitz niedergestochen worden und anschließend verblutet. Nun gibt es neue Details.

Für weitere Anhaltspunkte werden jetzt erneut Zeugen gesucht. So ist die Polizei an Hinweisen zu Personen- und Fahrzeugbewegungen auf der Melanchthonstraße (zwischen Lutherstraße und Reichertstraße) im Zeitfenster des Notrufs (21.49 Uhr bis 21.56 Uhr) interessiert.

Im Fokus der Ermittlungen steht nun ein 29-jähriger Deutscher, der mit Tim S. am Abend des 15. April 2024 mehrfach und belegbar bis wenige Minuten vor dem Absetzen des Notrufs in Kontakt stand.

Im Tötungsdelikt um Tim S. (†28) sind noch mehrere Fragen ungeklärt. © Polizei Görlitz

Zudem haben die Ermittler weitere Fragen:

Welche Personen hielten sich zeitlich nah zu dem Notruf im Umfeld des Auffindeortes Melanchthonstraße 41 auf beziehungsweise entfernten sich von dort aus?

Wer kann Angaben zu Personenbewegungen im Umfeld der Jauernicker Straße, Melanchthonstraße, Sattigstraße, Kunnerwitzer Straße und Reichertstraße zwischen 21.56 Uhr und 22.45 Uhr machen?

Gesucht werden ebenfalls eine weibliche und eine männliche Person, die am 15. April mit dem Bus der Linie B in Richtung Rauschwalde fuhren und am Bahnhof Südausgang um 21.51 Uhr ein- sowie an der Haltestelle Melanchthonstraße um 21.55 Uhr ausgestiegen sind.

Auch Videoaufnahmen aus Fahrzeugen, die am 15. April zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr auf der Melanchthonstraße zwischen Lutherstraße und Reichertstraße geparkt waren, könnten hilfreich sein.