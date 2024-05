Neue Spuren im Mordfall Tim S. (†28): Zeigt dieses Video den möglichen Täter nur elf Minuten vor der Tat?

Görlitz - Knapp einen Monat nachdem Tim S. (†28) vor einem Hauseingang in Görlitz qualvoll verblutete, ist nun ein Video kurz vor seinem Tod aufgetaucht. Außerdem steht fest: Der Industrielackierer starb durch mehrere tiefe Stiche in die Brust.

Tim S. wurde nur 28 Jahre alt. © Montage: Polizei Görlitz (2)

Rückblick: Am Abend des 15. Aprils meldeten Zeugen um 21.56 Uhr eine blutüberströmte Person, die vor der Eingangstür eines Wohnhauses auf der Melanchthonstraße 41 in Görlitz lag. Ein Notarzt konnte wenig später nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen, der später als Tim S. identifiziert wurde.

Seit Mitte April fehlt vom Täter jede Spur - bis jetzt? Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichten jetzt neben Fotos des Opfers auch mehrere Videos, die den 28-Jährigen am Tattag unter anderem beim Einkaufen in einem Rewe-Markt an der Reichenbacher Straße 19 zeigen.

Außerdem sei der Sachse auch im Bereich der Grünfläche Reichertstraße/Büchtemannstraße, auf der Lutherstraße und der Melanchthonstraße unterwegs gewesen.

Doch was noch viel brisanter ist: Tim S. ist auf einer der Videoaufnahmen nicht allein! Auf einem 14-sekündigen Clip, welcher 40 Minuten nach seinem letzten Einkauf an der Lutherstraße 13 entstand, läuft ein Mann in dunkler Jacke neben dem 28-Jährigen.

Das Duo scheint sich zu kennen, wirkt vertraut. Elf Minuten später ist Tim S. tot.