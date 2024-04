16.04.2024 10:16 6.224 Toter Mann in Görlitz entdeckt: Wurde 28-Jähriger ermordet?

Am gestrigen Montagabend wurde die Polizei gegen 22 Uhr an die Melanchthonstraße in Görlitz gerufen.

Von Anne-Sophie Mielke, Kim Marie Moser

Görlitz - Schweres Verbrechen in Görlitz? In der sächsischen Stadt wurde der leblose Körper eines Mannes (28) gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Ein Zelt als Sichtschutz wurde an der Melanchthonstraße aufgestellt. © Danilo Dittrich Am gestrigen Montagabend wurde die Polizei gegen 22 Uhr an die Melanchthonstraße gerufen. Zeugen hatten eine Leiche im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 28-jährigen Deutschen feststellen. An seiner Leiche wurden zudem Verletzungen im Brustbereich gefunden. Bilder vom Einsatzort zeigen ein Zelt, das vor einem Wohnhaus aufgebaut worden war. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort. Wie die Polizei auf TAG24-Anfrage erklärte, seien die Beamten derzeit im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Polizei hält sich bedeckt Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. © Danilo Dittrich "Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir noch keine weiteren Informationen veröffentlichen", so die Sprecherin weiter.

Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den Hintergründen. Die Beamten suchen Zeugen, die in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr etwas gesehen haben, und werden gebeten, sich unter der Nummer 03581/468105 bei der Polizeidirektion Görlitz zu melden. Erstmeldung von 8.15 Uhr, zuletzt aktualisiert um 10.24 Uhr.

Titelfoto: Danilo Dittrich