Mordversuch an Rollstuhlfahrer? 61-Jähriger mit schweren Stichverletzungen am Hals

"Im Rahmen von Zeugenvernehmungen stellte sich heraus, dass sich das Opfer am Tattag mit einer Frau treffen wollte. Grund hierfür wären finanzielle Belange bzw. mutmaßliche Schulden gewesen", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Als die Beamten den Schwerverletzten im Kurpark antrafen, wies er an Händen und am Hals mehrere Schnitt- beziehungsweise Stichverletzungen auf. Zuvor wurde ein Notruf an die integrierte Leitstelle abgesetzt.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag bekannt gab, ereignete sich der Vorfall bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 19.15 Uhr.

Noch am Tattag konnten die Beamten die mutmaßliche Angreiferin in ihrer Wohnung ausfindig machen. Sie wurde inzwischen in Untersuchungshaft gebracht. © Carsten Rehder/dpa

"Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde am späteren Abend des 26.12.2023 die Wohnung der betreffenden Frau in Bad Windsheim durchsucht. Die Wohnungsinhaberin wies eine Schnittwunde an der Hand auf, zudem fanden die Beamten in ihrer Wohnung mutmaßliche Beweismittel."

Bei einer weiteren Vernehmung des Opfers gestand dieses, dass es den Überfall durch eine unbekannte männliche Person erfunden hatte. Tatsächlich hätte ihn seine Bekannte in den Kurpark gelockt und dort mit einem Messer attackiert.

Gegen die 48 Jahre alte Frau wurde Haftantrag wegen versuchten Mordes gestellt. Sie befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Mit Diensthunden habe die Polizei inzwischen versucht, die Tatwaffe zu finden. Allerdings ohne Erfolg. Es handelt sich mutmaßlich um ein handelsübliches Küchenmesser, "vermutlich mit Wellenschliff und grauem Plastikgriff".

Es könnte sich immer noch im Bereich des Kurparks, beziehungsweise des Bad Windsheimer Bahnhofs befinden. Eventuell wurde dieses Messer bereits von Passanten entdeckt.

"Diesbezüglich bitten die Beamten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu wenden."