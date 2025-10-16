Mordversuch in Mannheimer Kiosk? Polizei nimmt Verdächtigen fest
Von Christian Böhmer
Mannheim - Nach den Schüssen auf einen 39-Jährigen in einem Mannheimer Kiosk haben Ermittler bereits zu Wochenbeginn einen Tatverdächtigen festgenommen.
Der wegen versuchten Mordes beschuldigte 26-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei berichtete.
Nähere Angaben zu dem verdächtigen Mann wurden mit Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht gemacht.
Der 26-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Die Polizei hatte zunächst mit einer Großfahndung erfolglos die Stadt abgesucht.
Der 39-Jährige war am 4. Oktober durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand des Mannes ist den Angaben zufolge nach einer Notoperation stabil.
Titelfoto: René Priebe / PR-Video