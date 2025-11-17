Mädchen (12) greift Beamte mit Messern an - Polizei schießt!
Bochum - Montagnacht hat die Polizei in Bochum-Hamme auf eine Zwölfjährige geschossen. Die Teenagerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zuvor hatte Mädchen die Beamten mit zwei Messern angegriffen.
Gegen 0.30 Uhr fuhren Einsatzkräfte der Polizei Bochum zu einem Mehrfamilienhaus an der Reichsstraße, da sich dort die Zwölfjährige, die als vermisst gemeldet wurde, aufhalten sollte.
Das Mädchen war aus seiner Wohngruppe abgehauen und ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Diese hatte es wohl über einen längeren Zeitraum nicht eingenommen.
Der Mutter waren bereits im Vorfeld das Sorgerecht für ihre erkrankte und gehörlose Tochter entzogen worden, weshalb das Kind nun in einer Betreuungseinrichtung lebt.
Die Polizisten fuhren dann zur Wohnung der Mutter, die ebenfalls gehörlos ist.
Da die Wohnungstür zunächst nicht geöffnet wurde, forderten die Beamten einen Schlüsseldienst an. Noch vor dessen Eintreffen öffnete die Mutter gegen 1.30 Uhr die Tür.
Mordkommission eingerichtet
Dort trafen die Polizisten die Zwölfjährige an, die plötzlich mit zwei Messern in der Hand auf sie zuging. Um einen drohenden Messerangriff abzuwehren, setzten die Beamten eine Schusswaffe und eine Elektroschockpistole ein.
Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leistete die Polizei Erste Hilfe. Anschließend wurde das angeschossene Mädchen mit deutscher und serbischer Staatsangehörigkeit in ein Krankenhaus gebracht, wo es intensivmedizinisch versorgt wird.
Noch in der Nacht hat eine Mordkommission der Polizei Essen die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bochum übernommen, hieß es.
Titelfoto: Sven Käuler/dpa