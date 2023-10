Kurioser Diebstahl: Mittelalter-Waffen aus Burg Frankenstein geklaut

Die Burg Frankenstein im südhessischen Mühltal ist bekannt für ihre Horror-Spektakel rund um Halloween. © Boris Rössler/dpa

Entdeckt wurde der Diebstahl aber erst am vergangenen Wochenende. Wie eine Sprecherin der Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, habe sich nach den ersten Ermittlungen ergeben, dass sich die Tat bereits am 8. Oktober zugetragen haben soll.

Demnach haben sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Turm der Burg verschafft. Dort ließen sie dann mehrere Waffen mitgehen, unter anderem ein Schwert und eine Lanze, und flüchteten unbemerkt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Im Zusammenhang mit der Tat bittet die zuständige Polizei in Pfungstadt nun die Bevölkerung um Mithilfe und fragt, wer am 8. Oktober verdächtige Beobachtungen rund um die Burg Frankenstein gemacht hat oder anderweitig sachliche Hinweise geben kann.