Mutiger Eingriff: Bewohner stoppen Einbrecher, Polizei nimmt ihn fest

Dresden - In Dresden hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher (21) festgenommen.

Der Tatverdächtige schlug zunächst die Scheibe eines Ladens auf der Pfotenhauerstraße ein, bevor er in ein Haus an der Seidnitzer Straße einbrach. (Archivbild) © Thomas Türpe

Wie die Polizei Dresden berichtet, wurden Beamte am Montagabend zu einem Geschäft an der Pfotenhauerstraße gerufen, nachdem Zeugen Einbruchsgeräusche gemeldet hatten.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Scheibe des Ladens eingeschlagen worden war. Eingedrungen sind die Täter jedoch offenbar nicht.

Kurz darauf alarmierten Anwohner die Polizei zu einem Haus an der Seidnitzer Straße, wo Bewohner einen Einbrecher gestellt hatten.

Beim Eintreffen der Beamten trafen sie einen 21-jährigen Mann an, der in den Keller des Hauses eingedrungen war. Bevor er jedoch etwas entwenden konnte, wurde er von den Bewohnern festgehalten.