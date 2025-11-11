Explosion in Wohnhaus selbst verursacht? Gefundene Leiche gibt Rätsel auf

Geisenfeld - Nach der Explosion und dem Brand einer Doppelhaushälfte im oberbayerischen Geisenfeld hat die Polizei den Bewohner als Verursacher im Verdacht.

Einsatzkräfte löschen das Haus in Geisenfeld. © Ehsan Monajati/dpa

Die Ermittler hätten konkrete Hinweise darauf, dass der 59-Jährige die Explosion selbst absichtlich herbeigeführt habe, teilte die Polizei mit. In dem Haus seien Reste von Brandbeschleuniger gefunden worden.

Nach dem Brand hatten Rettungskräfte eine männliche Leiche in dem Haus gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um den nun verdächtigen 59-Jährigen handelt.

Eine Obduktion habe aber kein sicheres Ergebnis zu der Frage geliefert, ob es sich um den Bewohner handelt, sagte ein Polizeisprecher. Für endgültige Gewissheit müssten die Beamten jetzt noch einen DNA-Abgleich abwarten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls gehen unterdessen weiter.

Zeugen des Vorfalls waren am Sonntagabend durch die Knallgeräusche auf das brennende Haus aufmerksam geworden. Die Bewohner der Nachbargebäude wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei evakuiert.