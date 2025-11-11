Selbst gebaute Absperrung sorgt für Lebensgefahr für Radler

Halle (Saale) - Radfahrer in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt mussten am Dienstagmorgen besonders vorsichtig sein, denn Unbekannte wollten sie anscheinend fallen sehen.

Passanten entdeckten die selbst gebaute Absperrung. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Polizeirevier teilte mit, dass den Beamten gegen 7 Uhr im Bereich Kirchteichpromenade eine gefährliche Situation mitgeteilt wurde.

Auf der Straße, die unter anderem durch einen Park führt, stehen vier fest verbaute Poller.

Unbekannte Täter hatten eine Kette mit zwei Fahrradschlössern zwischen zwei der Poller gespannt. Ausgerechnet in dem Bereich, in dem der Fahrradweg verläuft.

Unaufmerksame Radfahrer hätten sich ernsthaft verletzen können, wenn sie dagegen gefahren wären.