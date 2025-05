Mutter (†30) erschossen: Drei Verdächtige wieder auf freiem Fuß

Augsburg - Nach dem Gewaltverbrechen an einer Frau (†30) im Augsburger Stadtteil Haunstetten suchen die Ermittler in ihrem persönlichen Umfeld nach dem Täter.

Die Polizei untersuchte den Tatort in Augsburg nach Spuren. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in der Nacht zum Dienstag in ihrer Wohnung in der Martinistraße durch Schüsse getötet worden.

Am Abend wurden drei Männer festgenommen. Zwischenzeitlich mussten sie aber wieder entlassen werden. Für einen Haftbefehl reichte es offenbar nicht.

Eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe soll den Fall indes klären. Bisher wurden der Bereich rund um den Tatort nach Spuren abgesucht und Zeugen befragt.

Wer Beobachtungen im Bereich der Martinistraße gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 0821/3233821 melden. Insbesondere seien auffällige Personen oder Fahrzeuge vor und nach der Tat relevant, so die Ermittler.